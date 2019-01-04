У Львові розбійник через крадіжку сяде за ґрати на чотири роки

Раніше неодноразово судимого за розбій чоловіка у Львові засудили до 4 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили прес-службі прокуратури Львівської області.

У грудні 2018 року Львівський апеляційний суд погодився з апеляційною скаргою прокуратури області щодо незаконності рішення суду першої інстанції, який звільнив від відбування покарання грабіжника.

Нагадаємо, що ще у лютому 2018 року раніше неодноразово судимий за розбій обвинувачений, перебуваючи неподалік однієї із багатоповерхівок м. Львова, відкрито заволодів майном потерпілого.

Загальна сума завданих збитків тоді становила майже 5 тис грн.

Вироком суду першої інстанції зловмисника визнано винним та засуджено за ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно) із застосуванням ст.69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) до 2 років позбавлення волі.

Прокуратура Львівської області перевірила законність цього вироку та довела, що обране покарання не відповідає тяжкості вчиненого злочину і не буде достатнім для виправлення грабіжника, а також не попередить вчинення ним нових злочинів.

Відтак, вироком апеляційного суду обвинуваченому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.