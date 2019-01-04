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Росія готує Україні звинувачення у підготовці терористичних актів на Донбасі та в Криму, - Міноборони

Дарина Смеречанська

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Російська Федерація планує сфабрикувати чергові інформаційні приводи для дискредитації України. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає прес-служба відомства.

 

Він зазначив, що російський режим для посилення антиукраїнської інформаційної кампанії та виправдання агресивних дій в Азовсько-Чорноморському регіоні планує сфабрикувати чергові інформаційні приводи для дискредитації України.

“З цією метою російська сторона готує звинувачення нашої держави у ніби то підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим”, – наголосив Олександр Мотузяник.

Крім того, він не виключає проведення Росією диверсій на власних об’єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, які використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті, тощо з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння.

“Наголошуємо та підкреслюємо, що ці дії є черговою провокацією Російської Федерації проти України”, – констатував він.

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