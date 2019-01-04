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Поліція розшукала водія, який збив велосипедиста і втік

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці знайшли водія, котрий 3 січня скоїв у Жидачівському районі наїзд на велосипедиста та втік з місця події. Про це прес-служба поліції Львівщини інформує у Facebook.

 

«Особу водія-втікача встановлено. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, котрий керував автомобілем ВАЗ-2106», – поінформували правоохоронці.

Як повідомляв Львівський портал, дорожньо-транспортна пригода сталась 3 січня близько 21.35 у місті Ходорів Жидачівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, скоїв наїзд на велосипедиста, 67-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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