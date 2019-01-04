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На Стрийщині поліцейським охорони довелось вгамовувати дебошира, який погрожував дружині зброєю

Юлія Шпак

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У Стрийському районі поліцейські охорони вгамовували п’яного дебошира, який зброєю погрожував власній дружині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На оперативну лінію «102» 3 січня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Стрийського району про те, що під час сімейного конфлікту чоловік погрожував їй зброєю.

На місце прибула група реагування Стрийського відділу Управління поліції охорони у Львівській області. Правоохоронці припинили конфлікт та встановили, що дебошир 32-річний місцевий мешканець, перебував у стані алкогольного сп’яніння, а також вилучили та скерували на експертизу два револьвери системи «Флобер».

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. За носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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