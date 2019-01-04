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На Львівщині трьох підприємців оштрафували на понад 500 тисяч за неоформлених працівників

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За неоформлених продавців трьох ФОПів оштрафували на загальну суму 558 450 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держпраці у Львівській області.

 

За результатами контрольного заходу  встановлено, що троє  підприємців  допустили до роботи 5  продавців без належного оформлення трудових відносин.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відтак щодо цих 3 ФОПів за використання праці неналежно оформлених працівників застосовані фінансові санкції на загальну суму 558 450 гривень.

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