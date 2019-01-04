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На Львівщині «прикрили» мережу виробництва фальсифікованого алкоголю

Юлія Шпак

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Податкові міліціонери Головного управління ДФС у Львівській області в період новорічних свят 2019 року ліквідували мережу нелегального виробництва фальсифікованого алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

За результатами проведених обшуків у м. Львові, Пустомитівському, Яворівському, Городоцькому, Жовківському та Кам’янка-Бузькому районах Львівської області з незаконного обігу вилучено понад 28 тисяч пляшок готової до реалізації фальсифікованої алкогольної продукції у тарі різних видів і об’ємів, з етикетками відомих виробників. Широкий асортимент підробок включав 13 видів популярної горілки, а також коньяки, бренді, шампанські вина.

На місці обшуків виявлено також сировину і пристосування необхідні для такого виробництва, зокрема: не облікований спирт, декілька тисяч марок акцизного податку, пластикові бочки, каністри, різноманітна тара, шланги, фільтри, плівка і фольга для пакування, клей, спиртометр тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів понад 3,8 мільйона гривень.

Також повідомляється, що просування фальсифікату у торгівельній мережі відбувалось за активного використання Інтернет-контенту популярних месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram.

Ухвалою Апеляційного суду м. Львова на вилучену продукцію накладено арешт. Триває подальший комплекс слідчих дій.

Фото: ДФС

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