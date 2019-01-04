Міськрада Львова виділила 9 квартир дітям, позбавленим батьківського піклування

Сьогодні, 4 січня, виконавчий комітет Львівської міської ради надав 9 квартир дітям, позбавленим батьківського піклування, які є позачерговиками мерії. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Всі діти, позбавлені батьківського піклування, перебували у списку позачергового надання житла.

Відтак своїм рішенням виконком міської ради сьогодні виділив їм 9 квартир у Львові, Винниках і навіть у Бориславі:

дитині (позачерговик міськради з 2010 року) видали однокімнатну квартиру площею 28,9 кв м на вул. Яворницького;

дитині (позачерговик міськради з 2016 року) видали однокімнатну квартиру площею 43,2 кв м на вул. Демнянській;

дитині (позачерговик міськради з 2015 року) виділи квартиру площею 36,9 кв м на вул. Галицькій у Винниках;

дитині (позачерговик міськради з 2013 року) видали однокімнатну квартиру площею 39,8 кв м на вул. Володимира Великого у Бориславі;

дитині (позачерговик міськради з 2016 року) видали однокімнатну квартиру площею 32,4 кв м на вул. Городоцькій

дитині (позачерговик міськради з 2013 року) видали однокімнатну квартиру площею 43,3 кв м на вул. Біговій;

дитині (позачерговик міськради з 2018 року) видали однокімнатну квартиру площею 42,8 кв м на вул. Біговій;

дитині (позачерговик міськради з 2018 року) видали однокімнатну квартиру площею 45,8 кв м на вул. Княгині Ольги;

дитині (позачерговик міськради з 2015 року) видали однокімнатну квартиру площею 43,3 кв м на вул. Кільцевій у Винниках.

Квартири виконком надав на основі рішення комісії з питань реалізації Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їхнього числа на період 2016-2025 роки.

Нагадаємо, у вересні 2018 року мерія також виділила 45 сім’ям квартири у будинку № 230а на вул. Б. Хмельницького.