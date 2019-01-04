Мешканців Львівщини запрошують в Яворівський національний парк на «Йорданське святкування»

У суботу, 19 січня, на території відпочинкового осередку «Верещиця» Яворівського національного природного парку відбудеться традиційне «Йорданське святкування». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З року в рік на Йордан у відпочинковий осередок «Верещиця» приїжджають тисячі людей людей різного віку, як із Львівщини, так із інших областей України і навіть з-за кордону, адже тут святкування набуває особливого духу та теплої атмосферу.

Не пропустіть можливості в день Хрещення Господнього зануритись у святу Йорданську водицю.

У програмі свята передбачено:

– освячення води;

– купання в ополонці;

– конкурс пампушків;

– виступи вертепів;

– виступи фольклорних колективів.

– спільні колядки та щедрівки біля ватри.

Свято відбудеться 19.01.2019 р. та розпочнеться о 12:00год.

До с. Верещиця Яворівського району від Янівського цвинтаря (вул. Шевченка) м.Л ьвова курсуватиме громадський транспорт. Час відправлення з м. Львова – 6:50 ; 7:20 ; 7:55; 8:45 ; 9:55 ; 11:40; 13:20 ; 14:00 ; 16:00 ; 16:55 ; 17:30 ; 18:50 ; 19:50

Час відправлення з с. Верещиця – 10:05; 11:05; 12:05; 13:00; 15:05; 16:10; 17:05; 18:05; 20:40.