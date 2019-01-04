Львівська міськрада затвердила норми, за якими визначатимуть вартість обслуговування світлофорів

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив збірник норм часу на обслуговування і ремонт світлофорів. Завдяки цим нормам тепер можна буде об’єктивно визначити вартість обслуговування і ремонту світлофорів. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 4 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів під час обговорення в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич, зараз на балансі підприємства перебувають 148 світлофорів. І під час технічного обслуговування та ремонтів було складно визначити об’єктивну вартість таких робіт через застарілі норми.

«Наші працівники кожного дня виїжджають і ліквідовують різні несправності на світлофорах. Однак вартість цих робіт не можна було об’єктивно порахувати. Є норми обрахунку робіт із капітального ремонту, будівництва, а норм на технічне обслуговування світлофорів не було.

До прикладу, заміна однієї лампочки коштувала 17 копійок. Хоча для виконання цих робіт потрібно залучити кількох працівників, витрати кошти, щоб заправити машину для доїзду на місце, взяти необхідне обладнання і затратити час. Так за день бригада з 5 осіб може заробити лише 50 грн. Якщо ж виникає ДТП, через яке пошкоджено світлофор, поліція нам надає дані про власника автомобіля, який його скоїв, ми звертаємося в суд на відшкодування збитків, однак тут все проходить через страхову компанію, яка каже надати кошторис вартості відшкодування збитків. Відповідно, ми не мали можливості об’єктивно порахувати збитки. Тому постійно несемо збитки, бо повинні відновити роботу світлофора, а відшкодування виходить копійчане», – пояснив Євген Калитич.

До 2017 року ЛКП «Львівавтодор», обчислюючи вартість обслуговування та ремонту світлофорів, використовувало норми, які розробили в Москві ще у 1991 році.

Із 2017 року підприємство перестало розробляти такі калькуляції, а складає кошториси виконаних робіт, користуючись розцінками, пристосованими до ДСТУ «Правилами визначеності вартості будівництва», оскільки в Україні не розроблені норми часу з ремонту та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху. Втім ці кошториси стосуються виключно будівництва, реконструкції та капітального ремонту і не відображають фактичних витрат, які несе підприємство під час поточного ремонту та обслуговування світлофорів.

«Тож затверджені виконавчим комітетом норми, які розроблені Київським інститутом ім. Шульгіна, дозволяють об’єктивно оцінювати вартість обслуговування і ремонту світлофорів. Адже вартість таких робіт повинна визначатися на підставі обґрунтованих трудових і матеріально-технічних ресурсів, обчислених з урахуванням поточного рівня цін і заробітної плати», – додав Євген Калитич.

Відтак своїм рішенням виконком встановив, що при поточному ремонті світлофорів «Львівавтодор» повинен використовувати затверджений сьогодні збірник норм.