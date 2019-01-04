Де та коли можна здати новорічну ялинку на утилізацію?

Мешканцям Львова нагадують, що живі новорічні ялинки після свят не варто викидати у сміттєві баки, а здати на безкоштовну утилізацію. Як і коли це працюватиме повідомляє організація Zero Waste Lviv, передає Львівський портал.

«Інформація для всіх львів’ян\ок, хто обрали на Новий рік та Різдво прикрасити свій дім живою ялинкою чи міні-ялинкою (композицією з гілок) – після свят Ви можете безкоштовно віддати її на утилізацію», – йдеться у повідомленні.

Більше інформації про дати та адреси – на інфографіці нижче.



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