ОСТАННІ НОВИНИ

Де та коли можна здати новорічну ялинку на утилізацію?

Соломія Григор'єва

|

Мешканцям Львова нагадують, що живі новорічні ялинки після свят не варто викидати у сміттєві баки, а здати на безкоштовну утилізацію. Як і коли це працюватиме повідомляє організація Zero Waste Lviv, передає Львівський портал.

 

«Інформація для всіх львів’ян\ок, хто обрали на Новий рік та Різдво прикрасити свій дім живою ялинкою чи міні-ялинкою (композицією з гілок) – після свят Ви можете безкоштовно віддати її на утилізацію», – йдеться у повідомленні.

Більше інформації про дати та адреси – на інфографіці нижче.


(натисніть на картинку, щоб зображення стало більшим) 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...