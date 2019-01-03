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Жителів Львівщини попереджають про можливі хуртовини

Олександр Косик

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області 3 січня будуть пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с; місцями значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця, снігові замети, передає Львівський портал.

 

По місту Львову: хмарно. Часом сніг. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, вночі та вранці пориви 15 — 20 м/с, хуртовини. Температура повітря впродовж доби 4 — 6° морозу.

4 січня: хмарно. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 4 — 9° морозу, вдень 2 — 7° морозу.

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