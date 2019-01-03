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У Парку культури невідомі зрізали 12-метровий кипарис

Юлія Шпак

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Вчора, 2 січня, у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького невідомі знищили 12-метровий кипарис. Мерія просить львів’ян охороняти навколишнє середовище та не нищити природу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Припускаємо, що дерево спилювали вручну. Імовірно для того, щоб з його гілля сплести різдвяні віночки, які сьогодні в попиті. Я прошу мешканців міста охороняти природу парку та припинити її нищення», — каже директор Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького Олександр Молодий.

Нагадаємо, це вже не вперше у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького невідомі нищать природу. У грудні було зруйновано магнолію (170 см) та ялинку.

Фото: ЛМР

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