У Парку культури невідомі зрізали 12-метровий кипарис

Вчора, 2 січня, у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького невідомі знищили 12-метровий кипарис. Мерія просить львів’ян охороняти навколишнє середовище та не нищити природу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Припускаємо, що дерево спилювали вручну. Імовірно для того, щоб з його гілля сплести різдвяні віночки, які сьогодні в попиті. Я прошу мешканців міста охороняти природу парку та припинити її нищення», — каже директор Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького Олександр Молодий.

Нагадаємо, це вже не вперше у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького невідомі нищать природу. У грудні було зруйновано магнолію (170 см) та ялинку.

Фото: ЛМР