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У Львові правоохоронці впіймали серійну злодійку

Дарина Смеречанська

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У Львові правоохоронці викрили 31-річну зловмисницю, причетну до серії крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

У Залізничний відділ поліції 2 січня за допомогою звернулась 64-річна львів’янка, працівниця одного з магазинів у Львові. За словами заявниці, у приміщенні магазину у неї було викрадено її мобільний телефон вартістю близько трьох тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Як встановили працівники поліції, до скоєння злочину причетна 31-річна львів’янка, котра раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Також встановлено, що зловмисниця причетна до скоєння ще щонайменше трьох подібних крадіжок та перебувала у розшуку, оскільки не з’являлась на судові засідання, будучи обвинувачуваною у скоєнні серії інших крадіжок.

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