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У Дрогобичі обрали запобіжний захід чоловіку, який з арматурою напав на місцевого активіста

Юлія Шпак

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У Дрогобицькому міськрайонному суді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави 34-річному мешканцю Борислава, який з арматурою напав на місцевого активіста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівські області.

 

Як було встановлено досудовим розслідуванням, 2 березня 2018 року у м. Дрогобич двоє зловмисників застосували заздалегідь заготовлені металеві прути (арматуру) до 43-річного місцевого громадського активіста, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Обвинувальний акт стосовно мешканця Борислава ще у квітні 2018 року скеровано для розгляду по суті у Дрогобицький міськрайонний суд, проте, судом запобіжний захід так і не був обраний у зв’язку із начебто погіршенням стану здоров’я обвинуваченого.

Зазначимо, що стосовно іншого учасника (невстановоленого слідством), матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а також вживаються заходи щодо встановлення його місця перебування.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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