ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі через вибух петарди постраждав 9-річний хлопчик

Юлія Шпак

|

У Дрогобичі через вибух петарди травмовано 9-річного місцевого хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Дрогобицький відділ поліції сьогодні, 3 січня, близько 13.30 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Самбірській внаслідок вибуху петарди тілесні ушкодження отримав 9-річний місцевий хлопчик.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні.

Хлопчика госпіталізували, діагноз наразі уточнюється. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.

У поліції закликають батьків, систематично нагадувати своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів, попередьте їх про загрози життю і здоров’ю внаслідок вибуху.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що в Харкові в результаті використання піротехніки чоловікові відірвало руку. 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...