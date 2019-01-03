У Дрогобичі через вибух петарди постраждав 9-річний хлопчик

У Дрогобичі через вибух петарди травмовано 9-річного місцевого хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Дрогобицький відділ поліції сьогодні, 3 січня, близько 13.30 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Самбірській внаслідок вибуху петарди тілесні ушкодження отримав 9-річний місцевий хлопчик.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні.

Хлопчика госпіталізували, діагноз наразі уточнюється. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.

У поліції закликають батьків, систематично нагадувати своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів, попередьте їх про загрози життю і здоров’ю внаслідок вибуху.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що в Харкові в результаті використання піротехніки чоловікові відірвало руку.