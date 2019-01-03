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У Боянці відкрили лікарську амбулаторію

Дарина Смеречанська

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У селі Боянець, що на Жовківщині, після завершення ремонтних робіт урочисто відкрили сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Відтепер місцеві мешканці зможуть отримати якісні медичні послуги в комфортних та затишних умовах.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур привітала громаду з цією подією, зазначивши, що місцеві мешканці зможуть отримувати якісну медичну допомогу, адже нове приміщення лікарської амбулаторії відповідає всім сучасним вимогам, що дасть можливість значно покращити, як надання допомоги, так і проведення профілактичних заходів.

 

Після урочистої частини присутні оглянули приміщення амбулаторії та його матеріально­-технічне забезпечення.

Капітальний ремонт приміщень включав у себе комплекс ремонтно­-будівельних робіт, який передбачав відновлення та модернізацію за вимогами планування медичного закладу. У приміщенні функціонуватимуть кабінети сімейного лікаря та гінекологічний, профілактичних щеплень, маніпуляційна, денний стаціонар та кабінет стоматології.

Аби залучити лікарів до роботи у селі Боянець, у приміщенні амбулаторії запланували облаштувати квартиру  для сімейного лікаря.

Нагадаємо, що у зв’язку з тим, що ФАП с. Боянець обслуговує достатню кількість населення для відкриття амбулаторії та знаходилося в аварійному стані, у 2015 році спільно з Боянецькою сільською радою було прийняте рішення про реорганізацію ФАПу у лікарську амбулаторію ЗПСМ. Боянецькою сільською радою було виділено нове приміщення, яке потребувало ремонту. У 2015 році розпочато реконструкцію ФАП с. Боянець, використано 120 тис грн з районного бюджету (заміна вікон та дверей). У 2016 році проведено поточний ремонт ФАП с. Боянець на суму 120 тис грн (районний бюджет).

У 2018 році  на обласний конкурс мікропроектів подали проект «Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту с. Боянець під лікарську амбулаторію ЗПСМ» вартістю – 299,2 тис. грн, з них обласний бюджет – 120,0 тис. грн, районний бюджет – 127,8 тис. грн, внесок громади  – 51,4 тис. грн. Додатково з районного бюджету у 2018 році для завершення ремонтних робіт виділено – 180 тис. грн.

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