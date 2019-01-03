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Сербія заборонила розводити та вбивати тварин для виробництва хутра

Дарина Смеречанська

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У Сербії почала діяти заборона на розведення та вбивство тварин для виробництва хутра. Про це повідомляє УП.

 

Заборона була ухвалена в 2009 році, але її набрання чинності було відкладено на 10 років, щоб ті, хто займається цією діяльністю, могли підготувати свій бізнес.

Причини скасування дозволу на розведення та вбивства тварин для виробництво хутра не тільки етичні, але і екологічні.

“Велика кількість небезпечних хімічних речовин, що використовуються в цій галузі, постійно забруднюють навколишнє середовище”, – заявляють активісти, які домагалися заборони, повідомляє боснійське видання Klix.

На сьогодні Австрія, Велика Британія, Нідерланди, Люксембург, Чехія, Македонія та Словенія повністю заборонили діяльність підприємств хутрової промисловості.

Низка країн встановили перехідні терміни для остаточного припинення подібного виробництва (Бельгія, Данія, Норвегія, Естонія, Хорватія, Боснія та Герцеговина), або запровадили настільки суворі умови для здійснення цієї діяльності, що у цих країнах вже не відбувається розведення тварин для хутра (Німеччина, Швеція, Швейцарія, Іспанія).

 

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