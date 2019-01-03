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Порошенко опублікував ТОП-7 улюблених пісень 2018 року

Юлія Шпак

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Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter оприлюднив ТОП-7 улюблених українських пісень 2018 року.

 

«Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика – від фолку до танцювальної музики і року З’явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців Українська мова має всюди звучати на повний голос!», – написав він.

Серед найулюбленіших пісень президента: Джамала – «Крила», ONUKA – STRUM, ТНМК – «Янголи», Лінія Маннергейма – «Де твоя Лінія?», Антитіла – «Лови момент», Один в каноє – «Ікони», KAZKA – «Плакала».

Нагадаємо, раніше Львівський портал опублікував альтернативний рейтинг українських пісень 2018 року.

 

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