Під час пожежі у Жовкві надзвичайники врятували бабусю

У Жовківському районі під час пожежі у квартирі вогнеборці врятували літню жінку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 3 січня о 12:29 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку в м. Жовква на вул. Львівська, 30. Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі. Рятувальники винесли на вулицю літню мешканку квартири на 2-му поверсі.

Вогнеборці ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби. Пожежу локалізовано о 12:56, ліквідовано о 13:14. Вогнем знищено дах на площі 50 кв. м, речі домашнього вжитку на площі 30 кв. м та пошкоджено стіни на площі 50 кв. м. До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.