ОСТАННІ НОВИНИ

Під час пожежі у Жовкві надзвичайники врятували бабусю

Юлія Шпак

|

У Жовківському районі під час пожежі у квартирі вогнеборці врятували літню жінку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 3 січня о 12:29 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку в м. Жовква на вул. Львівська, 30.  Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі. Рятувальники винесли на вулицю літню мешканку квартири на 2-му поверсі.

Вогнеборці ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби. Пожежу локалізовано о 12:56, ліквідовано о 13:14. Вогнем знищено дах на площі 50 кв. м, речі домашнього вжитку на площі 30 кв. м та пошкоджено стіни на площі 50 кв. м. До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...