Мешканців області просять повідомляти про завалені снігом дороги на «гарячу лінію»

Дорожній комплекс активно працює на автомобільних дорогах Львівщини. Так, для забезпечення належного руху транспорту було задіяно 97 одиниць техніки. З метою утримання доріг у належному стані використали 802,1 т піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу залучили понад 50 робітників. Ми просимо мешканців нашої області, а також гостей звертатися на «гарячу лінію» області «112» у разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.