Добірка найцікавіших подій, які відбуватимуться на Різдво на Львівщині

Різдво на Львівщині завжди було одним з найголовніших свят, сповнене таїнством та добром. Саме тому для мешканців області цьогоріч підготували чимало цікавих та святкових події. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Жовква

9 січня о 16:00 год. вже традиційно у Жовківському замку лунатимуть колядки. Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві запрошує мешканців та гостей міста на Різдвяний концерт «Стукає у двері коляда». В цей день гетьманська зала замку наповниться атмосферою справжнього Різдва, яку створить народний сімейний ансамбль «Кожушки». Адреса ДІАЗ у м. Жовкві: пл. Вічева, 2, тел: +38 (03252) 22549.

14 січня о 14:00 год. в самому серці міста, на площі Вічевій відбудеться Фестиваль «Парад Вертепів». Головна площа об`єднає колективи з Жовківщини, які святковою ходою перейдуть до Народного дому. Тут зі сцени лунатимуть різдвяні привітання, святкова коляда, вертепні дійства, відбудеться представлення звізд та шопок.

Дрогобич

9 січня о 15:30 год. у Катедральному Соборі Пресвятої Трійцізвучатиме «Різдвяний концерт за участі муніципальних камерних хорів «Легенда», «Гомін». Продовж дня відбудуться тематичні екскурсії «Різдво Христове» у стінописі та іконописі церкви Святого Юра –внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (вул. Солоний Ставок, 23) та у галереї сакрального мистецтвамузею «Дрогобиччина» (вул. Січових Стрільців, 18).

Трускавець

8 січня о 17:00 год.відомий бальнеологічний курорт запрошує до Різдвяної коляди. Захід проходитиме біля Нижнього бювету, за участі народного хору «Воля», що створить справжню святкову атмосферу.

9 січня о 12:00 год. на Майдані Незалежності Трускавця відбудуться Різдвяні колядування: виступи вертепів та колядки.

9-12 січня пройде вже традиційний для міста зимовий Х ювілейний всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава Країна в Трускавці – 2019».

9 січня о 16:00 год. музей Михайла Біласа проводить мистецьку акцію для дітей «Казка живе в музеї». Адреса: майдан Кобзаря, 3.

Моршин

7 січня о 12:30 год. біля бювету мінеральних вод відбудеться концерт-вітання від творчого колективу Палацу культури.

8 січня о 15:00 год. відчути дух Різдвяних традицій допоможе коляда вихованців Моршинської школи мистецтв «Різдвяна зіронька». Коляда пройде у Палаці культури ДП СКК «Моршинкурорт».

Різдвяної атмосфери місту додасть Новорічно-різдвяний ярмарок, що відбуватиметься на центральній вулиці міста І. Франка. Тут можна буде придбати вироби народних майстрів, моршинські смаколики та сувеніри.

Броди

9 січня о 14:00 год. Броди святкують щорічний різдвяний фестиваль-конкурс «Коляди і пампуха». В приміщенні Бродівського народного дому відбудуться виступи найкращих вуличних вертепів, хорів, усі охочі зможуть приєднатись до різдвяної забави заспівавши в широкому колі колядників та почастуватись смачними пампухами.

Самбір

13 січня о 15:00 год. зал органної та камерної музики міста Самбора наповниться святковою атмосферою концерту «Феєрія Різдва». У виконанні симфонічного оркестру звучатимуть старовинні колядки.

Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у Самборі знайомить з життям, побутом та звичаями бойків. До свят, у музеї відкрили тематичну виставку вихованців Підбузької спеціалізованої школи-інтернату мистецького профілю І-ІІІ ст. «Мала академія мистецтв ім. Е.Миська» «Різдвяна фантазія», яку склали 50 малюнків на склі з різдвяної тематики. Адреса: пл. А. Чайковського 4, тел.: +38 (097) 28 97 466.

Музей гетьмана Петра Сагайдачного в с. Кульчиці присвячений відомим виходцям села – Петру Сагайдачному та Юрію-Францу Кульчицькому. До свят в музеї проходить виставка «Різдвяне дійство»: виставка різдвяних шопок, дідухів, солом`яних виробів, різдвяної зірки, різдвяного павука.

Буськ

14 січня близько 15:00 год., біля центральної ялинки на площі Ринок різдвяний настрій створить конкурс-огляд «Різдвяна Коляда»:виступи вертепів, коляда та вінчування.

Радехів та смт. Лопатин

13 січня о 22:00 год. біля міської ялинки, на проспекті Відродження м. Радехів відбудеться свято зустріч Старого – Нового року, свято Пампуха.На гостей свята очікують театралізоване дійство з Василем і Маланкою, концертна програма, пригощення пампушками.

13 січня о 17:00 год. святковий настрій створить свято «Добрий Старий–Новий рік» на центральній площі смт. Лопатин. Біля головної ялинки, навпроти народного дому, зі сцени лунатиме концертна програма, велике різдвяне дійство, загальна коляда, веселі конкурси та забави, а на ярмарку смаколиків кожен зможе поласувати пампушками.

м. Турка

14 січня о 14:0 год. в центрі Турки, біля пам`ятника Т. Шевченка відбудеться районний огляд вертепів. Окрім різдвяного дійства очікується ярмарок, де можна буде придбати вироби народних умільців бойківщини та почастуватися карпатським чаєм.