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Біля Львова на хабарі у 1500 доларів затримали лісничого

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці викрили та затримали лісничого одного з лісництв Львівської області за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції та слідчі Територіального управлінням ДБР, розташованого у м. Львові, викрили та задокументували корупційну діяльність лісничого державного лісового господарства.

Як встановили правоохоронці, за надання в оренду земельної ділянки для рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей та подальше не перешкоджання господарської діяльності фігурант вимагав від підприємця 1 500 доларів США неправомірної вигоди.

Так, нині правоохоронці затримали посадовця на території АЗС поблизу міста Львів. Останній отримав визначену ним раніше суму коштів. Кошти, а саме 1,5 тисяч доларів США, та речові докази вилучено з місця події.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, будуть встановлюватися інші факти протиправної діяльності затриманого. Наразі проводяться слідчі дії.

 

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