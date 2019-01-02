За неналежно оформлених працівників будівельну компанію на Львівщині оштрафували на понад 400 тисяч

На Львівщині будівельну компанію оштрафовано на 446 760 гривень за чотирьох неналежно оформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держпраці у Львівській області.

Під час контрольного заходу встановлено, що трудові відносини з 4 працівниками були оформлені неналежним чином.

Нагадаємо, що відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відтак на ТзОВ накладено штраф у розмірі чотириста сорок шість тисяч сімсот шістдесят гривень.

Окрім цього, у Товаристві виявлено низку інших порушень, зокрема ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Відтак за ці порушення роботодавця оштрафовано на три тисячі сімсот двадцять три гривні.