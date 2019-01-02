В ЛНУ відкрили сучасну лабораторію з робототехніки

На факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. І. Франка відкрили новітню лабораторію з робототехніки. У ній студенти практикуватимуться у розробці алгоритмів та керуватимуть реальними мобільними платформами. Про це йдеться на сайті МОН, передає Львівський портал.

Нову лабораторію наповнили сучасним обладнанням, серед якого – сучасні комп’ютери, інтерактивні роботи та матеріали для їхньої модернізації. Усе це дозволить винахідникам працювати над алгоритмами для роботів вищого рівня – комп’ютерним зором, аналізом мовлення тощо. Лабораторія також стане осередком, де вони зможуть працювати над власним стартапом.

Під час відкриття лабораторії команда студентів презентувала робота RoDog, який знає 6 голосових команд та орієнтується у просторі. Робота над проектом проходила на факультативних заняттях з робототехніки, які досвідчені ІТ-фахівці спільно з викладачем факультету розпочали ще на початку навчального року.