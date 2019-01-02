У Сокалі внаслідок зіткнення «Мазди» та ВАЗу постраждали двоє людей

Вчора, 1 січня, у місті Сокаль близько 2.20 зіткнулись «Мазда» та ВАЗ. Внаслідок ДТП двоє отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Мазда», яким керував 24-річний мешканець одного з сіл району та ВАЗ-2101, за кермом якого перебував 46-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення водій та 45-річна пасажирка «Жигулів» отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.