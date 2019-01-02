ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові завалило землею ремонтника «Львівтеплоенерго»

Андрій Котенський

|

У Львові під час проведення ремонтних робіт на вулиці Сахарова стався зсув ґрунту на працівника ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомили в управлінні надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 2 січня, о 12.59 год, в районі вул. Академіка Сахарова (Франківський район), під час проведення ремонтних робіт стався зсув ґрунту на працівника ЛМКП «Львівтеплоенерго». Постраждалого з діагнозом закритий перелом верхньої третини лівої плечової кістки госпіталізовано у 8 міську клінічну лікарню.

«Постраждалий, 1961 року народження, працює слюсарем з ремонту у підрозділі Район магістральних теплових мереж. Працівники РМТМ виконували роботи з пошуку витоку на магістральні мережі. Оскільки роботи проводилися на глибині, працівник знаходися в траншеї і мав розкривати лоток, та стався зсув ґрунту.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...