У Львові завалило землею ремонтника «Львівтеплоенерго»

У Львові під час проведення ремонтних робіт на вулиці Сахарова стався зсув ґрунту на працівника ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в управлінні надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 2 січня, о 12.59 год, в районі вул. Академіка Сахарова (Франківський район), під час проведення ремонтних робіт стався зсув ґрунту на працівника ЛМКП «Львівтеплоенерго». Постраждалого з діагнозом закритий перелом верхньої третини лівої плечової кістки госпіталізовано у 8 міську клінічну лікарню.

«Постраждалий, 1961 року народження, працює слюсарем з ремонту у підрозділі Район магістральних теплових мереж. Працівники РМТМ виконували роботи з пошуку витоку на магістральні мережі. Оскільки роботи проводилися на глибині, працівник знаходися в траншеї і мав розкривати лоток, та стався зсув ґрунту.