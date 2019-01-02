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Цього року держава даватиме молодим батькам гроші на няню

Олександр Косик

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З 1 січня 2019 року почала діяти нова соціальна програма “Муніципальна няня”, що означає, що молодим батькам виплачуватимуть кошти на послуги з догляду за дитиною. Про це йдеться у статті Економічної правди, передає Львівський портал.

 

Уряд відшкодовуватиме батькам послуги з догляду за дитиною до трьох років. Розмір відшкодування — прожитковий мінімум на дітей віком до шести років. Протягом року він змінюватиметься. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1 626 грн, з 1 липня — 1 699 грн, з 1 грудня — 1 779 грн.

Право на таку допомогу матимуть не лише українці, а й іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні. Допомогу не зможуть отримати батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, які отримують інші види соціальних допомог.

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