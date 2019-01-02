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Правоохоронці затримали львів’янина, який в новорічну ніч напав на полячку

Олександр Косик

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Поліцейські охорони Львова виявили чоловіка, який в новорічну ніч напав на громадянку Польщі. 22-річний мешканець Львівщини відібрав у дівчини сумку та мобільний телефон. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області.

 

Близько четвертої ранку на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Золотій у Львові в громадянки Польщі невідома особа відібрала червону сумку та мобільний телефон.

На місце події виїхав наряд поліції охорони та виявив молодика, що намагався утекти від правоохоронців. Підозрюваний – 22 річний мешканець Львівщини.

Подія зареєстрована за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, з’ясовуються всі обставини скоєного правопорушення.

За грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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