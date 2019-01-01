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Як у Львові вшанували пам'ять Степана Бандери

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 1 січня, у Львові вшановують пам’ять голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери з нагоди 110-ї річниці від дня його народження. Урочисті заходи розпочалися біля пам’ятника Степану Бандері, що на пл. Кропивницького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Керівники області та міста поклали квіти до підніжжя пам’ятника, після чого відбулась спільна молитва та громадське віче.

 

Довідка

Степан Бандера (1 січня 1909, Старий Угринів, Івано-Франківська область — 15 жовтня 1959, Мюнхен, ФРН) — український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б. Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 року до серпня 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау». У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Фото: ЛМР, ЛОДА

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