У Стрию під час пожежі у підвалі виявили тіло чоловіка

У Стрию під час пожежі у підвалі житлового будинку виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 1 січня о 02:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вул.50-річчя УПА, 1. Пожежа виникла в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місце події були негайно направлені пожежно-рятувальні підрозділи м. Стрий та м. Моршин.

Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Під час проведення розвідки пожежі в підвалі будинку виявлено тіло чоловіка, особа якого встановлюється.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. Водночас, під час проведення робіт з ліквідації пожежі вогнеборцями з метою гарантування безпеки мешканців будинку на вулицю було виведено 20 осіб.

Пожежу локалізували о 02:42 та ліквідували о 02:53 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено сміття на площі 5 кв.м.

До ліквідації займання залучили 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.