У ДТП на Миколаївщині загинуло восьмеро людей: серед них – троє дітей

У Миколаївській області в результаті ДТП загинули восьмеро людей, серед них – троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Миколаївській області.

Аварія сталася 1 січня близько 11:00 на 200 км + 600 метрів автодороги Н-11 «Дніпро – Миколаїв» на виїзді із смт Казанка відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra та Mazda-6.

У салоні а/м Mazda знаходилось подружжя з Казанки. 40-річний чоловік загинув на місці, 23-річна жінка із чисельними травмами госпіталізована.

У легковику Opel пересувалась родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. 39-річний водій та шестеро пасажирів авто: троє дорослих 33-х, 53-х, 55-ти років та троє дітей п’яти, 13-ти років і семимісячне немовля загинули.