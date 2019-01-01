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Скільки мандаринок можна з’їдати в день, не побоюючись за здоров'я

Дарина Смеречанська

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Конкретної норми вживання немає, але є здоровий глузд: у день можна з’їдати до чотирьох мандаринів, не побоюючись за здоров’я. Про це повідомляє zdorovia.com.ua.

При вживанні мандаринів потрібно орієнтуватися на алергічні епізоди. Якщо в анамнезі є алергічні реакції на цитрусові, то мандарини з новорічного меню людини їх треба виключити.

Якщо алергічних реакцій в анамнезі не було, то в день можна з’їсти 2-4 мандарина, але не доходити до рівня кілограма.

Занадто активне вживання мандаринів може виявитися шкідливим для здоров’я людей, які страждають від хвороб шлунка і дванадцятипалої кишки. Також мандарини не слід вживати при гастритах, ентеритах, колітах.

Що важливо: перед вживанням мандарини слід обов’язково мити. Для збереження продукції перевізники нерідко покривають фрукти хімікатами. Ці хімічні розчини можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.

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