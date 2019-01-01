Порушення тиші, салюти, сімейні сварки. У новорічну ніч патрульні отримали майже 300 викликів

Патрульна поліція Львівської області забезпечувала спокій під час святкувань на вулицях міста: майже 300 завдань опрацювали патрульні у новорічну ніч.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Загалом, за словами поліцейських, ніч минула спокійно, хоча кількість викликів зросла в порівнянні із минулими викликами. Так, якщо в попередні дві ночі, було до двохсот викликів, то цієї майже 300.

“Здебільшого вони стосувалися порушень тиші, сімейних сварок, застосувань невідомими піротехнічних засобів”, – наголошують у прес-службі патрульної поліції.

В ніч на 1 січня трапилося у Львові 5 дорожньо-транспортних пригод, одна з них із потерпілими. На дорогах державного та міжнародного значення не відбулося жодної ДТП. Патрульні затримали підозрюваних у грабежі. Двоє громадян звернулися із заявами про крадіжки.