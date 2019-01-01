ОСТАННІ НОВИНИ

Двом мільйонам українців підвищили пенсії

|

Із 1 січня 2019 року військовослужбовці та особи, які досягли 65-літнього віку і мають великий трудовий стаж, отримуватимуть підвищені пенсії. Відповідні підвищення передбачені законодавством, передає УП.

 

Зокрема, з 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.

Також, з 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної пенсії на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 – для чоловіків.

Законодавством передбачено, що розмір пенсії для таких осіб, не може бути нижчим, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки показник заробітної плати з 1 січня збільшується до 4173 грн, то в цієї категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться.

У свою чергу, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявляв, що підвищення пенсій, заплановане з 1 січня 2019 року, торкнеться близько 2 млн пенсіонерів.

Підвищення пенсій для інших категорій громадян буде здійснено з 1 березня 2019 року.

“Найбільший перерахунок пенсій, який стосуватиметься близько 11 мільйонів громадян, буде зроблений з 1 березня наступного року. Це буде осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат”, – зазначав віце-прем’єр.

З його слів, розмір підвищення пенсій становитиме від 15% до 40%.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...