Якої погоди чекати у новорічну ніч та на Різдво

На Львівщину суне похолодання, і до Різдвяних свят очікується сніжна зима. Такі прогнози метеорологів Sinoptik, передає кореспондент Львівського порталу.

У новорічну ніч на Львівщині буде хмарно, а температура опуститься до 1 градусу морозу.

Незначний дощик, який зараз накрапає, може перейти у сніжок.

У перші дні нового року, 1 та 2 січня, денна температура повітря коливатиметься від -1 до 2 градусів тепла. Можливі опади дощу із мокрим снігом.

Морози посиляться від 3 січня. До кінця тижня стовпчики термометрів поступово опустяться до 5-7 градусів нижче нуля вночі, а вдень – від 1 до 4 морозу.

До Різдва прогнозуються значні опади снігу, утім сніжна погода протримається недовго, адже із 10 січня очікується до 5 градусів тепла.