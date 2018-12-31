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Якої погоди чекати у новорічну ніч та на Різдво

Андрій Котенський

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На Львівщину суне похолодання, і до Різдвяних свят очікується сніжна зима. Такі прогнози метеорологів Sinoptik, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У новорічну ніч на Львівщині буде хмарно, а температура опуститься до 1 градусу морозу.

Незначний дощик, який зараз накрапає, може перейти у сніжок.

У перші дні нового року, 1 та 2 січня, денна температура повітря коливатиметься від -1 до 2 градусів тепла. Можливі опади дощу із мокрим снігом.

Морози посиляться від 3 січня. До кінця тижня стовпчики термометрів поступово опустяться до 5-7 градусів нижче нуля вночі, а вдень – від 1 до 4 морозу.

До Різдва прогнозуються значні опади снігу, утім сніжна погода протримається недовго, адже із 10 січня очікується до 5 градусів тепла.

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