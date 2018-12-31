ЦВК закрила дільниці в Росії

Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Про це свідчить постанова №274, оприлюднена на сайті ЦВК 31 грудня, пише УП.

Зазначається, що ЦВК розглянула подання Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2018 року щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі.

Як свідчить документ, ЦВК перенесла 5 виборчих дільниць з території Російської Федерації до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.