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На Львівщині завершилися збори оперативного резерву

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У 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися заходи по підготовці оперативного резерву першої черги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

 

На Яворівському полігоні військовослужбовці оперативного резерву першої черги відточували навички з військових спеціальностей: водії-механіки, навідники, командири гармат, командири відділення, оператори та багато інших.

До навчальної програми входили заняття з основних військових дисциплін, таких як: тактична, вогнева, інженерна підготовки і тактична медицина, а також, специфічні для окремих військових спеціальностей дисципліни.

« Метою навчальних зборів є відновлення навичок одних категорій військовослужбовців та навчання інших на гостродефіцитні спеціальності, які потребуються для забезпечення військ кваліфікованим персоналом. Військові згадують набуті під час попереднього навчання знання та навички, свій бойовий досвід, який вони набули під час участі в бойових діях на сході держави, а також набувають нових знань», — зазначив заступник начальника 184 Навчального центру з навчальної роботи полковник Олександр Молоков.

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