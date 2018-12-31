Львівську Академію сухопутних військ відвідали дніпровські ліцеїсти

Нещодавно двері Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відчинились для вихованців Дніпровського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

Під час екскурсії гості ознайомились з історією навчального закладу, матеріально-технічною базою та інфраструктурою Академії.

Неабияке захоплення викликав у ліцеїстів сучасний спортивний комплекс, який нещодавно було відкрито у Національної академії.