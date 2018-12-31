Скрипаль-віртуоз Олександр Божик вирушає в тур містами Західної України в підтримку свого першого альбому! До музичної збірки музиканта увійшло 9 композицій, серед яких авторські твори Олександра, а також класика в сучасній обробці. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Олександр Божик у супроводі потужного рок-оркестру відвідає Тернопіль, Івано-Франківськ та Львів. Масштабне музичне дійство охопить увесь спектр ваших емоцій – у ньому гармонійно поєдналися світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів. Родзинкою концерту стануть інтерактивні номери з публікою та композиція, яка ввійшла до «Книги Рекордів України».

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоу-мен, яскрава зірка сучасного музичного простору. Він майстерно поєднує неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика.

Він – суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу, серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів»!

Квиток на таке грандіозне дійство – це найкращий подарунок до Новорічних свят! Музика Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших світових зірок створять неймовірний настрій на увесь рік!

Будьте першими, хто це почує!

Квитки продаються в касі театрів, а також онлайн:

11 січня – Тернопіль (bozik-ternopil)

12 січня – Івано-Франківськ (bozik-ivano-frankivsk)

14 січня – Львів

17:00 (bozik-lviv)

19:30 (bozik-lviv-2)