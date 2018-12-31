ОСТАННІ НОВИНИ

Божик вирушає в тур містами Західної України

Андрій Котенський

|

Скрипаль-віртуоз Олександр Божик вирушає в тур містами Західної України в підтримку свого першого альбому! До музичної збірки музиканта увійшло 9 композицій, серед яких авторські твори Олександра, а також класика в сучасній обробці. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Олександр Божик у супроводі потужного рок-оркестру відвідає Тернопіль, Івано-Франківськ та Львів. Масштабне музичне дійство охопить увесь спектр ваших емоцій – у ньому гармонійно поєдналися світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів. Родзинкою концерту стануть інтерактивні номери з публікою та композиція, яка ввійшла до «Книги Рекордів України».

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоу-мен,  яскрава зірка сучасного музичного простору. Він майстерно поєднує неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика.

Він – суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу, серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів»!

Квиток на таке  грандіозне дійство – це найкращий подарунок до Новорічних свят! Музика Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших світових зірок створять неймовірний настрій на увесь рік!

Будьте першими, хто це почує!

Квитки продаються в касі театрів, а також онлайн:

11 січня – Тернопіль (bozik-ternopil)

12 січня – Івано-Франківськ (bozik-ivano-frankivsk)

14 січня – Львів

17:00 (bozik-lviv)

19:30 (bozik-lviv-2)

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...