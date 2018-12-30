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Вночі у Львові чоловік погрожував пістолетом патрульному

Юлія Шпак

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Сьогодні вночі у Львові компанія молодиків заблокувала рух службовому транспорту поліції, а один із чоловіків погрожував патрульному пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Під час патрулювання на вулиці Київській екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль «Kia», водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: не виконав вимогу сигналу світлофора.

«Інспектори зупинили транспортний засіб та підійшли до водія. В салоні автомобіля перебувало ще три пасажира, які перебували з ознаками алкогольного сп’яніння. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення на 23-річного водія винесли постанову. Порушник виявив бажання оплатити штраф на місці, проте патрульні повідомили, що на даний момент їхній екіпаж не має змоги приймати оплату через платіжний термінал. Після чого інспектори отримали на службовий планшет виклик та сіли в автомобіль, щоб прямувати туди, однак, це не сподобалося пасажирам автомобіля порушника і вони заблокували рух службовому транспорту поліції», – йдеться у повідомленні.

Далі патрульні ввімкнули червоні проблискові маячки та надали людям вимогу розійтися через гучномовець. Компанія молодиків це проігнорувала та продовжила блокувати авто. Після неодноразових попереджень офіцери прийняли рішення затримати найактивнішого учасника за невиконання законних вимог.

«Коли патрульні вже вели чоловіка в службовий транспорт, інші громадяни почали шарпати інспекторів за форму, блокувати двері, висловлюватися нецензурною лайкою. І раптом патрульний голосно подає сигнал голосом: «Зброя!». Один з чоловіків витягнув предмет, схожий на пістолет та направив його в груди патрульного. Інспектор відреагував миттєво – вихопив ймовірну зброю та затримав правопорушника. Всіх попередили не робити різких рухів», – додають у патрульній.

На місце викликали підкріплення та слідчо-оперативну групу. Предмет, схожий на пістолет, вилучили на експертизу. Осіб передали слідчим.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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