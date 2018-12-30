В Комарно чоловік поштою намагався відправити протипіхотну міну

Вчора, 29 грудня, в місті Комарно, що на Львівщині, місцевий мешканець поштою хотів відправити до Києва протипіхотну міну. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 13.20 год. поступило повідомлення що м. Комарно Городоцького району, у відділенні «Нової пошти» по вул. Січових Стрільців 12, мешканець с. Березець Городоцького району, здав на відправку до м. Київ предмет схожий на протипіхотну міну. Про даний факт працівниками «Нової пошти» було повідомлено Національну поліцію.

О 15:11 год. представниками вибухотехнічного управління Національної поліції у Львівської області вибухонебезпечний предмет був вилучений. Проводяться слідчі дії.