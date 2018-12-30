ОСТАННІ НОВИНИ

В Комарно чоловік поштою намагався відправити протипіхотну міну

Юлія Шпак

|

Вчора, 29 грудня, в місті Комарно, що на Львівщині, місцевий мешканець поштою хотів відправити до Києва протипіхотну міну. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 13.20 год. поступило повідомлення що м. Комарно Городоцького району, у відділенні «Нової пошти» по вул. Січових Стрільців 12, мешканець с. Березець Городоцького району, здав на відправку до м. Київ предмет схожий на протипіхотну міну. Про даний факт працівниками «Нової пошти» було повідомлено Національну поліцію.

О 15:11 год. представниками вибухотехнічного управління Національної поліції у Львівської області вибухонебезпечний предмет був вилучений.  Проводяться слідчі дії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...