У МОЗ розповіли, як запускатимуть електронні медкартки

З січня 2019 року сімейні лікарі, терапевти і педіатри, які працюють у закладах «первинки»», почнуть вносити інформацію про візити пацієнтів в електронну систему, зокрема, впроваджуються електронні медичні картки. Про це Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

«У 2019 році в електронний формат почнуть переходити медичні картки, рецепти, направлення та лікарняні. Цей процес почнеться вже у січні, і на першому етапі пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку. Але за необхідності лікар зможе роздрукувати набір даних, наприклад, запис про візит», – сказав Ковтонюк.

За його словами, планується, що згодом через кабінет пацієнта можна буде мати доступ до своїх даних в електронній системі охорони здоров’я.

«Впродовж року будуть впроваджені електронні направлення до спеціалістів, рецепти на «Доступні ліки», лікарняні листи. З середини року електронні інструменти з’єднають первинну та спеціалізовану ланку в межах програми «Безкоштовна діагностика». Оплата за ці послуги буде пов’язана з електронною звітністю. Тому критично важливою є комп’ютеризація закладів спеціалізованої амбулаторної допомоги», – наголосив Ковтонюк.