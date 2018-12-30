ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ розповіли, як запускатимуть електронні медкартки

Юлія Шпак

|

З січня 2019 року сімейні лікарі, терапевти і педіатри, які працюють у закладах «первинки»», почнуть вносити інформацію про візити пацієнтів в електронну систему, зокрема, впроваджуються електронні медичні картки. Про це Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

 

«У 2019 році в електронний формат почнуть переходити медичні картки, рецепти, направлення та лікарняні. Цей процес почнеться вже у січні, і на першому етапі пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку. Але за необхідності лікар зможе роздрукувати набір даних, наприклад, запис про візит», – сказав Ковтонюк.

За його словами, планується, що згодом через кабінет пацієнта можна буде мати доступ до своїх даних в електронній системі охорони здоров’я.

«Впродовж року будуть впроваджені електронні направлення до спеціалістів, рецепти на «Доступні ліки», лікарняні листи. З середини року електронні інструменти з’єднають первинну та спеціалізовану ланку в межах програми «Безкоштовна діагностика». Оплата за ці послуги буде пов’язана з електронною звітністю. Тому критично важливою є комп’ютеризація закладів спеціалізованої амбулаторної допомоги», – наголосив Ковтонюк.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...