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У Бродах 31-річний чоловік напав на працівницю кіоску: жінка отримала ножові поранення

Юлія Шпак

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У Бродах поліцейські затримали зловмисника, причетного до розбійного нападу на жінку. Вночі чоловік у приміщенні кіоску поранив жертву ножем та відібрав у неї мобільний телефон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Бродівське відділення поліції 29 грудня вночі надійшло повідомлення про те, що у приймальне відділення місцевої лікарні доставлено пацієнтку, якій медики діагностували «порізи руки та живота».

Як встановили правоохоронці, близько 1.30 у місті Броди на працівницю кіоску, 38-річну місцеву мешканку, напав невідомий зловмисник. Він наніс потерпілій кілька ножових поранень, забрав мобільний телефон та її сумку в якій знаходилися гроші у сумі 400 гривень, після  чого втік.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Встановлено, що до скоєння злочину причетний 31-річний мешканець Бродів. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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