Поліцейські нагадують львів’янам про заборону продажу та використання піротехніки

На Львівщині поліцейські проводитимуть відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного продажу і використання піротехнічних виробів та складатимуть на порушників адміністративні протоколи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Ухвалі Львівської міської ради №23 від 2015 року «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території міста Львова», зокрема зазначено:

Заборонити на території м. Львова використання та реалізацію феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки з світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішаним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв.

2. Суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності припинити реалізацію у торговельній мережі феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки з світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішаним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв з дати прийняття цієї ухвали.

3. Керівникам закладів ресторанного господарства під час проведення святкових заходів забезпечити дотримання вимог цієї ухвали та не допускати на території підпорядкованих об’єктів проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Осіб, причетних до скоєння зазначених правопорушень, правоохоронці притягуватимуть до відповідальності згідно ст.195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, під час святкування Нового року та Різдва у 2018 році на Львівщині було зафіксовано два випадки травмування піротехнічними виробами. Обидва стались у новорічну ніч. Під час відпрацювання, яке правоохоронці проводили з метою виявлення фактів незаконного продажу та незаконного поводження з піротехнічними виробами у Львові та в області, було складено 76 адміністративних протоколів.