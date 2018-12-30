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Доба на Донбасі минула без втрат

Юлія Шпак

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Минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася під контролем Об’єднаних сил. Кількість обстрілів у порівнянні з минулою добою дещо знизилась. Найбільш напруженою була ситуація на Донецькому та Маріупольському напрямках. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил не постраждав. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

 

Всього за минулу добу, 29 грудня, противник 6 разів обстріляв позиції наших військ. Використання озброєння, забороненого Мінськими домовленостями не зафіксовано.

На Горлівському напрямку вчора противник здійснив обстріл з гранатометів поблизу селища Залізне з напрямку терикону шахти імені Гагаріна, яка знаходиться на ТОТ України.

На Донецькому напрямку відмічено активізацію противника в районі селищ Опитне та Новомихайлівка, де позиції українських військових були обстріляні з гранатометів та стрілецької зброї з напрямку населених пунктів Спартак, Луганське, Веселе, які тимчасово перебувають під контролем російських окупаційних військ.

На Маріупольському напрямку збройні формування Російської Федерації та їхні найманці здійснили обстріл позицій українських військових поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне з гранатометів різних систем та стрілецької зброї з боку тимчасово окупованих селищ Ужівка, Заїченко.

Підрозділи, які обороняються, продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення.

За даними розвідки, за минулу добу трьох окупантів було знищено та трьох поранено.

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