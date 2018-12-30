До шести років тюрми «світить» мешканцю Львівщини, який вчинив вісім крадіжок

За низку крадіжок 28-річному мешканцю Нового Роздолу загрожує до 6 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що зловмисник упродовж серпня-листопада цього року вчинив 8 епізодів правопорушень.

Зокрема, чоловік проникав у складські приміщення та сховища заводів і підприємств Миколаївщини та викрадав цінності. Внаслідок цього завдано збитків на понад 64 тис грн.

Довідково: максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей – до шести років позбавлення волі.