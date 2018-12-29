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Внаслідок ДТП у Червонограді двоє водіїв отримали травми

Юлія Шпак

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Вночі у Червонограді зіткнулись «Мерседес» та «Шевроле Авео». Внаслідок ДТП водії обох автівок отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні близько 04:20 на перехресті вулиць Стуса-Шептицького в місті Червоноград  відбулося зіткнення транспортних засобів,  а саме автомобіля «Мерседес» під керуванням 21- річного мешканця Сокальського району та  автомобіля  «Шевроле Авео» під керуванням 46-річного місцевого мешканця. Водії обидвох  транспортних засобів отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За вказаним фактом відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: Червноградський відділ поліції

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