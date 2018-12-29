Внаслідок ДТП у Червонограді двоє водіїв отримали травми

Вночі у Червонограді зіткнулись «Мерседес» та «Шевроле Авео». Внаслідок ДТП водії обох автівок отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні близько 04:20 на перехресті вулиць Стуса-Шептицького в місті Червоноград відбулося зіткнення транспортних засобів, а саме автомобіля «Мерседес» під керуванням 21- річного мешканця Сокальського району та автомобіля «Шевроле Авео» під керуванням 46-річного місцевого мешканця. Водії обидвох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За вказаним фактом відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: Червноградський відділ поліції