Судитимуть 49-річного мешканця Львівщини, який насмерть збив чоловіка на інвалідному візку

Судитимуть 49-річного мешканця Львівщини, який напідпитку здійснив смертельний наїзд на чоловіка на інвалідному візку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась цьогоріч у жовтні в с. Стрептів Кам’янка-Бузького району на Львівщині.

«Як було встановлено, обвинувачений на автомобілі марки Renault Safrane рухався дорогою сполучення м. Кам’янка-Бузька – с. Великосілки та здійснив наїзд на 63-річного місцевого мешканця, який у інвалідному візку рухався по краю дороги у попутному напрямку. Внаслідок ДТП потерпілий помер у реанімаційному відділенні Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що горе-водій напідпитку намагався утекти з місця події, проте був затриманий правоохоронцями.

Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На даний час, справа перебуває на розгляді у Кам’янка-Бузькому районному суді.

Довідково: за вчинене передбачено покарання у вигляді до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.