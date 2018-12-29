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Події, які відбуватимуться в новорічну ніч у центрі Львова та на Сихові

Вероніка Рой

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У новорічну ніч для львів’ян та гостей міста приготували цікаві події у центральній частині міста, а також на Сихові.

 

Як повідомляє прес-служба ЛМР, 31 грудня, з 23.00 до 24.00 год, Львівський оперний театр стане незвичним арт-об’єктом: на його фасаді відбудеться відеомапінг-шоу в супроводі музики гурту Lirwak. На дійство запрошують львів’ян та гостей міста.

Як зазначають у міському управлінні культури, за 10 хв до опівночі відеомаппінг набуде форм історії про Різдво, створеної на основі віршів Богдана-Ігоря Антонича і гуцульських приповідок.

«Це буде не просто відеомаппінг і не просто концерт гурту Lirwak. Це буде справжнє театралізоване дійство — із віршами, приповідками, історіями», — кажуть в управлінні культури.

В новорічну ніч на Сихові, перед Культурно-освітнім центром ім. Довженка, відбудеться концерт, відеомапінг і смаколики. У програмі — музичне дійство від гурту «Ягоди», який виконуватиме давньоукраїнські, ритмічні композиції, призначені для Нового року.

«Зараз триває монтаж великої сценічної конструкції для відеомапінгу. Цю конструкцію ми називаємо „Айсберг“, висота — 16 метрів. На неї буде проектований відеомапінг. У відеопроекті будуть зображені етнокоди різних куточків України. На площі біля Центру Довженка ми будемо презентувати етнічний Новий рік», — розповідає Марта Іванишин, директор Центру Довженка.

На Сихові таке новорічне дійство буде вперше. Окрім виступу гурту і відеомапінгу, буде багато фонової музики, працюватиме ярмарок.

Вхід на подію вільний. Святкування триватиме з 23:00 орієнтовно до 01:00 год.

З програмою новорічно-різвяних заходів у Львові можна ознайомитися тут.

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