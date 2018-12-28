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Поліція з'ясовує обставини нападу на артиста DZIDZIO

Дарина Смеречанська

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Поліція встановлює обставини нападу на українського поп-співака DZIDZIO (Михайла Хому). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

 

Подія сталася на вулиці Вікентія Хвойки у Подільському районі. Близько 10:30 до чергової частини надійшло повідомлення про конфлікт поблизу радіостанції. На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Правоохоронці опитали потерпілого, який отримав незначні тілесні ушкодження, відпрацьовують прилеглу до місця події територію та встановлюють записи з камер відеонагляду, які могли зафіксувати інцидент.

Проводиться першочергова перевірка, за результатом якої буде визначена правова кваліфікація події. Поліцейські розшукують інших учасників події.

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